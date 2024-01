Corriere dello Sport-Stadio: Nuovo assalto a Gudmundsson, ecco il piano

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: "Gallogol". E ancora: "Colpo Belotti Ora la Viola ha in testa Gudmundsson". Sommario: "Commisso regala a Italiano il centravanti della Roma per l'assalto al quarto posto. Ma non si ferma: pressing sul Genoa per l'islandese. Il Cagliari ha chiesto Barak e Mina".

Sul mercato: "Belotti alla Viola". Sottotitolo: "Nuovo assalto a Gudmundsson: ecco il piano". Inoltre: "La Fiorentina offre 20 milioni (più bonus), il Genoa ne chiede 30 ma ha anche la necessità di fare cassa Reyna con Vargas e Ramazani le alternative in lista".

Si parla dello stadio: "Nuovo Franchi ma si giocherà sempre in città". E anche: "Nel 2024-25 nello stadio-cantiere con una capienza di 22.000 posti Poi per un anno tutti al Padovani". Di spalla il commento: "Ha vinto Firenze".