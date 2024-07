Giornata intensa per la Fiorentina sul fronte mercato. A partire da due ufficialità in uscita, ovvero i prestiti di Dutu al Pineto e di Amatucci alla Salernitana. Quest'ultimo, però, prima di partire per la sua nuova avventura in Serie B ha prolungato il contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2027.

Minaccia bergamasca

Sempre sul fronte uscite, la notizia del giorno è sicuramente quella che riguarda Nico Gonzalez. Le ultime indiscrezioni raccontano di un forte interessamento da parte dell'Atalanta, che sarebbe pronta a formulare un'offerta importante alla Fiorentina. Al momento non ci sono stati contatti tra i club, vedremo se e come la vicenda si svilupperà nei prossimi giorni.

Ore decisive per Tessmann

Le prossime ore, invece, potrebbero essere decisive sul fronte Tessmann. Fiorentina e Venezia sono vicinissime a trovare un accordo, con il club lagunare che chiede 6 milioni e i dirigenti viola che vogliono fortemente regalare questo colpo a Palladino. In stand-by invece l'operazione McKennie: Juventus e Fiorentina hanno già un accordo, ma in questo caso manca l'ok del giocatore che non ha ancora preso una decisione sul suo futuro.

Due nomi per la porta

Infine il totonomi per la porta, che sembra essersi ridotto a due profili: da una parte la suggestione De Gea, dall'altra la più verosimile ipotesi Musso. Da capire quale sarà la strategia della Fiorentina, non tanto con Terracciano (che scalerebbe secondo portiere) quanto con Christensen e soprattutto Martinelli.