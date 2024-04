Antognoni: "Bella iniziativa e non usuale di Spalletti. Accetto volentieri l'invito"

La bandiera della Fiorentina, campione del Mondo 1982, Giancarlo Antognoni è stato invitato dal selezionatore azzurro, Luciano Spalletti, al pari di Francesco Totti, Roberto Baggio e Alessandro Del Piero, per motivare gli azzurri in vista dei prossimi Europei.

“Bella iniziativa”

Invito che viene accettato volentieri da Antognoni: “E’ una bella iniziativa, se si potrà realizzare chiaramente ci andrò. Non so gli altri come la prendono, ma penso che sarebbe anche per loro un incontro importante”, ha detto a LaPresse l'ex calciatore e dirigente viola.

“Non è usuale, accetto volentieri”

E poi ha aggiunto: “Non è una cosa usuale, è una iniziativa di Luciano, se si realizzerà accetterò volentieri”.