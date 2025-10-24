Dzeko si mette in mostra e tira per la giacca Pioli, ma in campionato...

L'avversario della Fiorentina non era fra i più difficili, ma nella larga vittoria per 3-0 contro il Rapid Vienna, Edin Dzeko ha mostrato, forse per la prima volta da quando è a Firenze, per quale motivo Pradè lo ha portato in riva all'Arno.

La partita di Dzeko

Il Bosniaco ha siglato il momentaneo 2-0, che ha messo in cassaforte la partita. Ma nella prestazione dell'espertissimo bomber non c'è stato solo il gol (il secondo in stagione dopo quello al Polissya). In una gara in cui ha condiviso l’attacco con Piccoli è stato abilissimo a muoversi quasi da seconda punta e a destreggiarsi da vero e proprio rifinitore.

In cerca di spazio

Ora arriva però il difficile; le risposte incoraggianti da diversi singoli dovranno essere confermate anche nelle complicate partite di campionato. Fra questi c'è ovviamente anche l'attaccante ex Roma, che però dovrà ritagliarsi un minutaggio ben più alto se vuole riuscire ad incidere (finora ha giocato solo 91 minuti in Serie A). La sua capacità di giocare anche assieme ad un altra prima punta, grazie alla sua intelligenza e la sua tecnica, potrebbe dare una opzione in più a Stefano Pioli, che però ha ribadito la difficoltà di giocare con due punte pesanti in Serie A. Lo scrive il Corriere Fiorentino.