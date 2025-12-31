Il giornalista e scrittore Carlo Pizzigoni ha parlato sul canale YouTube La Fiera del Calcio, analizzando le prospettive della Fiorentina con l’imminente arrivo in dirigenza di Fabio Paratici.

‘Alla Fiorentina serviva un uomo di calcio’

“Paratici come plenipotenziario della Fiorentina si ricollega alla necessità della società viola di trovare un uomo di calcio, italiano, che potesse prendere il progetto e portarlo avanti. Un frontman, punto di riferimento per la società ed i calciatori, un profilo che ci sta, al di là dell’ultima esperienza così e così alla Juventus. Ha voglia di rivincita, Paratici ha sempre dimostrato di conoscere il calcio”.

‘Il futuro di Vanoli? Non credo che…’

“Per la Fiorentina era necessaria una figura chiara, si era parlato anche di Giuntoli. Paratici ha anche maggiore esperienza internazionale di Giuntoli, è una chiamata giusta, ovvio che c’è da vedere come finisce quest’anno, però per la Fiorentina era essenziale voltare pagina. La Fiorentina deve pedalare per salvarsi. La panchina di Vanoli? Quando arriva un dirigente nuovo che non ha scelto l’allenatore normalmente si guarda intorno, non sono così certo che ci sia grande fiducia in Vanoli”.