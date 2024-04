A Monza succede tutto nel secondo tempo, Calzona la vince grazie al suo formidabile attacco e stacca la Fiorentina: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una partita letteralmente pazza quella appena conclusa fra Monza e Napoli. Prima con il pesante striscione di contestazione dei tifosi partenopei, cui ha seguito un coro che ha praticamente portato al gol del vantaggio dei padroni di casa, con un bel colpo di testa di Djuric.

Il tridente del Napoli scudettato si accende e per il Monza non c'è niente da fare

Nella ripresa, però, viene fuori alla grande il Napoli. Prima la pareggia con uno stacco altissimo di testa di Osihmen, che salta in cielo per battere Di Gregorio. Poi un gol da cineteca di Politano, subentrato pochi minuti prima e ancora un altro gol stupendo di Zielinsky, che bacia la traversa prima di insaccarsi in rete. A questo uno-tre, risponde immediatamente Colpani, con un tiro a giro che riapre il discorso… fino al nuovo tap-in di Raspadori, che chiude definitivamente un match che è esploso nella ripresa.

Napoli a +5 sui Viola

Con questi tre punti, il Napoli stacca la Fiorentina, salendo a quota 48 punti, con due gare di vantaggio rispetto ai Viola (che stasera se la vedranno contro la Juventus). Il Monza manca il sorpasso sulla squadra di Italiano, che alle 20:45 è chiamato a rispondere:

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 79, Milan 68, Juventus 59, Bologna 58, Roma 55, Atalanta* 50, Napoli 48, Lazio 46, Torino 44, Fiorentina* 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29, Udinese 28, Empoli 28, Cagliari 27, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana 15. *una partita da recuperare