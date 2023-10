L'ex giocatore della Fiorentina Gaetano D'Agostino è intervenuto a TMW Radio a proposito della squadra di Italiano e della sfida vinta dai viola al Maradona contro il Napoli: "Questa è una Fiorentina che sta bene, matura, con grande personalità si è comportata a Napoli. E' una squadra in salute e consapevole dei propri mezzi e soprattutto crede in quello che fa l'allenatore. Non si è accontentata del pareggio e ha voluto vincere".

E sulla prestazione di Duncan e Arthur: “Anche l'anno scorso Italiano ha portato tanti uomini in avanti, oggi vedo che è cambiato l'equilibrio. Credo che la crescita della squadra sia dovuta alla crescita dell'allenatore. Sta completando il suo bagaglio e rivedo questo nella squadra e nella sua capacità di lettura delle partite. Bonaventura, Arthur, sono uomini che sanno alzare o abbassare il ritmo e Italiano ha permesso questo step di crescita. In Italia la Fiorentina può giocarsela contro tutti. Se la squadra viola ha raggiunto la finale in Conference lo scorso anno, perché non crederci quest'anno. Adesso è una squadra più forte, più consapevole. Anche la finale dello scorso anno può dare un senso di rivalsa”.