Giuseppe Commisso: "Siamo al fianco della squadra e delle persone che guidano la Fiorentina. Affronteremo la sfida insieme"

Oltre a Rocco Commisso, anche il figlio del presidente della Fiorentina, Giuseppe, ha voluto far sapere il suo pensiero in questo momento difficile per la squadra.

“Siamo al fianco della squadra”

“Come famiglia - ha detto Giuseppe Commisso a La Nazione - siamo fermamente al fianco di questa squadra e delle persone di cui ci fidiamo per guidare la Fiorentina. I giocatori non sono soli: hanno il nostro pieno supporto e la nostra fiducia”.

“Un momento per rimanere uniti”

E inoltre: “Questo è un momento per rimanere uniti, concentrati e rispondere con il carattere e la determinazione che rappresentano questo club. Affronteremo la sfida insieme”.