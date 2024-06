La storia infinita tra l'ex viola Zurkowski e l'Empoli. Di mezzo, però, c'è una proposta allettante dalla Serie B

Il centrocampista ormai ex Fiorentina Szymon Zurkowski sembra aver trovato in Empoli la sua dimensione ideale. Il suo apporto in questa seconda metà di stagione, tuttavia, si è ridotto a ben quattro gol nello spazio delle prime due partite, poi poco altro. Ma la storia infinita può ancora durare.

Empoli (ancora) su Zurkowski, ma…

A livello ufficiale, Zurkowski è rientrato allo Spezia: troppi i 5 milioni di euro per il riscatto, per l'Empoli. Il club azzurro farà un nuovo tentativo una volta sistemata la questione allenatore. Ma come riporta Empolichannel.it, si è inserita anche la Sampdoria dalla Serie B, sotto consiglio proprio del neo ds Accardi, reduce da 12 anni all'Empoli.