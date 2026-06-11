Dopo Grosso il Sassuolo saluta anche uno storico dirigente. Lo aspetta la Juventus

Il Sassuolo si prepara a salutare anche lo storico amministratore delegato: Giovanni Carnevali è pronto ad iniziare una nuova avventura alla Juventus, che darà il benservito dopo appena una stagione al francese Damien Comolli.

Tutto quasi definito

Mancano solo gli ultimi passaggi formali poi la Juventus si libererà di Comolli per far posto a Carnevali. Dopo l'addio a Grosso, che è passato alla Fiorentina, il Sassuolo cambia anche in dirigenza.

Dialoghi in corso

Sarà rivoluzione in dirigenza alla Juventus, l'avventura di Comolli è finita al 99,9%, manca solo l'ufficialità. I dialoghi con Carnevali sono in corso e presto l'ormai ex dirigente del Sassuolo si trasferirà in Piemonte.