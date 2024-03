Luciano Spalletti, ct della Nazionale, in conferenza stampa si è espresso sulla vicenda Acerbi-Juan Jesus che sta continuando a far discutere in queste ore. Il ct ha motivato l'esclusione del difensore nerazzurro dall'elenco dei convocati per la tournée negli Usa:

“Non vorrei mai trovarmi in questa posizione qui però noi abbiamo la responsabilità di uno sport importante, per la nostra Nazione. Dobbiamo per forza agire, mettendo a posto e chiarendo le cose. Per quello che mi ha detto Francesco, non è un episodio di razzismo quello che lui ha fatto”.

E ancora: “È chiaro che non vorrei trovarmi in questa situazione e difendere i calciatori per cose che gli vengono attribuite gratuitamente. Bisogna stare attenti ai nostri comportamenti, a tutto quello che diciamo e facciamo soprattutto quando facciamo parte della nazionale. È un dispiacere enorme andare a prendere decisioni per questi episodi, bisogna stare attenti. Anche quando denunciamo un episodio, bisogna stare attenti se lo abbiamo subito in maniera clamorosa come poi è venuto fuori”.