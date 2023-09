Ex difensore della Fiorentina, Cesare Natali è intervenuto a Radio Bruno analizzando in particolar modo la situazione del reparto che l'ha visto protagonista ai tempi del calcio giocato.

Ecco le parole di Natali: “Vedo molto bene la difesa della Fiorentina, mi ha colpito Ranieri, è cresciuto molto in questi due anni. I difensori centrali sono di livello e affidabili, la vedo più che competitiva. Lo stile di gioco di Italiano è perfetto per Martinez Quarta perché ha le caratteristiche che piacciono al tecnico viola”.

“Il tecnico viola mi piace, però a volte la sua mentalità porta la squadra a sbilanciarsi troppo in avanti. Attenzione al Betis ancora attivo per Quarta a Gennaio dopo la cessione di Luiz Felipe, non mi stupirei che i biancoverdi si rifacessero sotto per il giocatore. Italiano con lo stile che ha utilizza i terzini come registi. Personalmente se un giocatore è forte deve giocare, talvolta sento parlare i tecnici dei classe 2000 come giovani ma non lo sono, hanno già 23 anni. In Italia i 2004 giocano per la maggior parte ancora con la Primavera e non va bene. Il futuro del calcio italiano è roseo se aumenta la fiducia nei giovani”.