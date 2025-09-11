Come giocherà la Fiorentina contro il Napoli? Si fa largo la coppia offensiva, ma Pioli ha due strade da poter percorrere

Come scenderà in campo la Fiorentina contro il Napoli? Detto che le condizioni di Gudmundsson sono in evoluzione, ma che è difficile (non impossibile, ma difficile sì) che l'islandese possa recuperare per sabato, Pioli ha in mano una doppia possibilità almeno stando a quello che emerge in mattinata.

Coppia di peso

Su La Nazione si legge che si va verso lo schieramento della coppia offensiva composta da Piccoli e Kean, con Nicolussi Caviglia in regia e un 3-5-2 praticamente a specchio rispetto a quello degli azzurri.

L'altra strada

E' quella che prevede l'inserimento di Fazzini, alternativa naturale a Gudmundsson, magari a ridosso di Kean. L'ex Empoli si vede più mezzala, ma Pioli continuerà ad impiegarlo come trequartista.