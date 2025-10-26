Il vice allenatore del Bologna Daniel Niccolini ha parlato a Sky dopo il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina.

‘In controllo totale fino al gol annullato’

“Si può parlare di due partite stasera, dallo 0-3 annullato, eravamo in controllo totale in una gara spettacolare, fino all'episodio del rigore su Bernardeschi. Poi l'inerzia è passata alla Fiorentina, siamo stati bravi a resistere, ci portiamo a casa un punto. Abbiamo cambiato 4-5 giocatori, abbiamo preparato la gara con un video e mezzo allenamento, i ragazzi ascoltano, si allenano bene. Fino al 70' avevamo fatto una grandissima partita”.

‘Possiamo ancora crescere’

“Non ho sentito Italiano, lo chiamerò con calma. La reazione di Rowe? Non è facile entrare sempre nella testa dei giocatori. Si è sentito di fare una scena del genere in quel momento, domani al campo ne parleremo. Consideriamo che quest'anno abbiamo tre impegni difficili e faticosi, questi ragazzi però, con la mentalità che hanno e il gruppo che sono e come ci seguono. Presto per pensare alla classifica, siamo ad un buon punto ma si può ancora migliorare”.