Un tempo per Pongracic per vedere la Croazia rimontare e dare una delusione a Jovetic

La Croazia esce vincitrice dal confronto con il Montenegro, un derby tra nazioni nate dalla disintegrazione dell'ex Jugoslavia, valido per l'ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali. Un 3-2 in trasferta arrivato in rimonta, perché dopo 17 minuti i padroni di casa erano addirittura avanti per 2-0 grazie ai gol di Osmajic e Krstovic.

Recupero

A dare il via al recupero ci ha pensato Perisic trasformando un calcio di rigore al 37'. Nel secondo tempo poi sono arrivate le reti di Jakic e Vlasic a dare l'affermazione alla nazionale guidata da Dalic.

Pongracic

E Pongracic? Il difensore della Fiorentina è stato inserito dallo stesso Dalic all'inizio del secondo tempo. Un'intera frazione di gioco in campo andata via senza patemi o giocate significative. L'ex Lecce ha visto dal vivo la propria nazionale conquistare la vittoria contro una nazionale, quella montenegrina, dove continua a trovare spazio l'ex viola Jovetic.

Gruppo L

Un girone L dominato proprio dalla Croazia che lo ha vinto con 22 punti in otto gare davanti alla Repubblica Ceca arrivata a quota 16. Per il Montenegro quarto posto (su 5 squadre) con 9 punti, dietro anche alle incredibili Far Oer.