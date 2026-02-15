Sarà destinato a far parlare a lungo l'episodio consumatosi ieri sera, nel Derby d'Italia, quando l'arbitro La Penna ha espulso Kalulu per doppio giallo valutando erroneamente una simulazione piuttosto evidente di Bastoni. Ai tifosi della Fiorentina, poi, il binomio La Penna-Bastoni avrebbe dovuto ricordare qualcosa…

La Penna e Bastoni, atto primo

La mente torna infatti allo scorso 10 febbraio, durante Inter-Fiorentina: Bastoni entra in scivolata per crossare un pallone che in realtà è già uscito ma La Penna, arbitro della partita, non se ne accorge e fa proseguire il gioco, con l'azione che poi si trasforma in corner per i nerazzurri che, sullo stesso, trovano la rete del vantaggio. Il VAR, esattamente come ieri sera anche se per motivi diversi, non poté intervenire.

Rapporto complicato

Ma non serve andare così indietro per scovare un altro episodio molto controverso che coinvolge il solito arbitro e la Fiorentina: c'era lui a dirigere la sfida del Franchi contro la Cremonese, quando prima concede il rigore su Piccoli per fallo di Baschirotto, salvo poi revocarlo tramite chiamata del VAR. E se anche Spalletti lo ha detto poco tempo fa ("Gli arbitri sono precari, non professionisti), anche i fatti lo sottolineano: urge cambiamento nel sistema arbitrale italiano.