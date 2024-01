Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina, in prima pagina leggiamo il titolo: "Assalto a Vargas".

All'interno, poi a pagina: “Fiorentina, l'esterno giusto è Varagas” e in basso: “Summit stadio in prefettura: ancora nulla di fatto", mentre destra: "Colpo al naso ok, Beltran recuperato".