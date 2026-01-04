Con Solomon si viaggia verso il 4-3-3, ma servirà ancora un po' di pazienza. Intanto oggi l'israeliano...

Non cambierà il sistema di gioco della Fiorentina oggi rispetto a quello visto a Parma, ma adesso con l'opzione Solomon dentro al gruppo, Vanoli può gradualmente studiare il passaggio verso il 4-3-3 vero.

Prove

E' quello che ha prodotto la rifinitura di ieri al Viola Park nelle scelte del tecnico viola, che ha ritrovato anche Kean. Sia lui che Solomon, però, contro la Cremo partiranno dalla panchina.

Con un obbligo

Oggi dunque niente di differente da quello che funzionato contro l’Udinese e al Tardini no, rinunciando però a Kean. Oggi la Fiorentina si presenta al Franchi con l’obbligo di battere la Cremonese. Lo scrive Il Corriere dello Sport.