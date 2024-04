La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina? Un impiegato che timbra sempre il cartellino e con il broncio

Una pagina su Fiorentina-Genoa la troviamo su La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 16

Ampio resoconto sulla gara: "Ikone replica a Gud A Gila va bene così La Viola non vince più". Sottotitolo: "Fiorentina senza successi da un mese e mezzo: 1-1 col Genoa. E giovedì c'è il Plzen".

“La Fiorentina? Un impiegato che timbra sempre il cartellino”

Articolo che inizia così: "Il lunedì in ufficio è un giorno particolare. Molto dipende da come lo affronti, da quelo che ti porti dentro dalle settimane precedenti e da cosa ti aspetta. La Fiorentina è l'impiegato che arriva con la stanchezza di chi timbra sempre il cartellino, il broncio di un periodo privo di luce e ha in testa l'importante appuntamento di giovedì".