Dal suo 3-5-2 (tramutabile in situazioni di particolare spregiudicatezza in 3-4-1-2) di base, Stefano Pioli vuole cominciare a vedere qualcosa di più e di nuovo, rispetto soprattutto alle due uscite con Cagliari e Polissya (al ritorno). A Torino il tecnico vuole maggior personalità e di conseguenza maggior padronanza e palleggio in mezzo al campo, scrive La Nazione: skills che difficilmente si vedranno con Ndour a completare il terzetto con Sohm e Fagioli, qualche speranza in più con Mandragora e più fiducia ancora in Nicolussi Caviglia, che potrebbe trovare qualche minuto già oggi e che sicuramente fungerà da arma tattica per cambiare il volto al reparto.

Niente attacco pesante per ora dall'inizio ma Piccoli scalpita per debuttare e potrebbe farlo, da capire se in coppia o al posto di Kean.