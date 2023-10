Sabiri e i primi bilanci d’Arabia. Il futuro nebuloso del marocchino, con la Fiorentina sullo sfondo

Neanche il tempo di arrivare a Firenze e subito la cessione in Arabia: a dir poco fugace l’apparizione alla Fiorentina di Abdelhamid Sabiri, prima del trasferimento all’Al-Fayha. Passato in prestito al club di Al-Majma’a, il centrocampista hmarocchino classe ’96 ha iniziato l’avventura araba misurandosi già con tutte e tre le competizioni in cui è impegnato la squadra del tecnico serbo Rasovic.

Sabiri ha realizzato 3 reti in 6 partite stagionali, dati certamente positivi ma da contestualizzare, in una cornice di livello a tratti davvero basso, sul piano tecnico-tattico ma anche atletico. Decisiva la sua doppietta in Champions League asiatica, grazie alla quale l’Al-Fayha ha sconfitto gli uzbeki del Pakhtakor. Sabiri sta giocando da trequartista puro nel 4-2-3-1, con libertà di spaziare su tutto il fronte offensivo.

Il riscatto del marocchino è fissato attorno ai 3 milioni di euro, l’Al Fayha ha già corrisposto alla Fiorentina un totale vicino al 100.000€ per il prestito oneroso. Cifre non roboanti, tutt’altro, che testimoniano come siano abbastanza elevate le possibilità che il trequartista maghrebino possa non fare ritorno alla Fiorentina. In tal senso le scelte di Italiano e della dirigenza parlano piuttosto chiaro.

Dopo un paio di settimane di calcio giocato, Sabiri è stato di fatto accompagnato alla porta, dopo le smentite in merito ad una trattativa tra Fiorentina ed Empoli. Nessun membro dell’organigramma viola si è espresso sulla situazione del calciatore, altro sintomo emblematico di come il neo acquisto gigliato sia stato ritenuto tutt’altro che indispensabile.