Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è tornato a parlare della questione stadio, in un'intervista rilasciata ad Italia 7: “Per la riqualificazione del Franchi stiamo andando avanti ed entro questo mese pubblicheremo il bando dei lavori per tutto il progetto di cui il lotto principale è già finanziato con 130 milioni di euro a disposizione. Siamo più avanti di tutte le altre città candidate ad ospitare gli Europei, fatta eccezione per Torino che ha l'Allianz Stadium. Il resto sono polemiche che non ci interessano”.

E poi: “L'assegnazione degli Europei ci aiuta e ci spinge e sono fiducioso che anche l'ultima tranche dei fondi che ci è stata sottratta ingiustamente, arriverà. Anche Firenze come Venezia, ha diritto a riavere indietro i suoi, anche perché sono destinati alla nostra città e ai fiorentini”.

Per quanto riguarda i lavori “l'obiettivo è di partire ad inizio dell'anno prossimo, il quartiere di Campo di Marte, i fiorentini, la Fiorentina e Firenze meritano uno stadio all'altezza. Tanto più che il Franche è un bene pubblico e non va abbandonato”.