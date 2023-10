Nardella: "43 adempimenti solo per il Franchi, non reggiamo il peso della burocrazia"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è alle prese, tra le altre vicende, con la ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi, opera fin qui finanziata con i fondi derivanti dal Pnrr. Il meccanismo però prevede tanti passaggi ed è molto complesso.

Di questo si lamenta il primo cittadino del capoluogo toscano: “Ho un elenco di 43 adempimenti per realizzare un'opera pubblica finanziata con Pnrr - le parole sono riportate dal Corriere Fiorentino - La prima riforma da fare è la semplificazione se vogliamo che il piano vada in porto. Occorre fare riforme vere per avere modelli sostenibili altrimenti perderemo questa grande occasione per il paese. Serve una riforma della burocrazia e dell'amministrazione. Città ed enti locali sono l'ultimo anello di una catena troppo pesante che non reggiamo. Questo è più grande carico sul Pnrr”.