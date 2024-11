Durante un intervento su Lady Radio, l'ex tecnico Nedo Sonetti ha parlato della crescita della Fiorentina dopo un avvio complesso di stagione, toccando molti temi centrali di casa viola.

“Ho visto molto bene la Fiorentina, quando si prende un allenatore nuovo è chiaro che non si può sapere e capire subito cosa voglia fare. È passato un po' di tempo, Palladino ha capito delle cose, ha cambiato tatticamente dimostrando sensibilità. Non bisogna avere fretta, serve capire che la situazione di una squadra di calcio è delicata. Serviva che si integrassero vari calciatori, non solo nella squadra ma anche nella città, varie situazioni vanno sistemate e anche l'allenatore deve capire come fare”.

‘Spesso mi annoi a vedere le partite. La Fiorentina può sognare’

“Bisogna partire dalla base, quando sento parlare solo di attacco mi innervosisco e mi annoio a vedere le partite. Quando vedo tutti quei passaggettini osceni al portiere…una cosa allucinante. Un tempo si pensava in primis alla difesa, sulla quale si deve poggiare una squadra di calcio, poi ci sono gli sviluppi. La Fiorentina ha trovato la quadra, a me non dispiaceva Terracciano ma De Gea ha una personalità diversa. I sogni si spera sempre siano meravigliosi, e che il processo della Fiorentina sia quello di arrivare in una posizione di classifica che dia soddisfazione ai tifosi e alla città, ma anche ai giocatori”.

‘Kean interessantissimo, ha bisogno di spazio per fare male: un puledro di razza’

“Si è trovato un attaccante che sta facendo dei gol, un ragazzo interessantissimo. Kean sta dimostrando di essere un ottimo elemento, è chiaro che è un puledro di razza e ha bisogno di spazio per fare male. Vlahovic? Nella Juventus è un disperato, si vedono passaggettini insulsi mentre lui è un cavallo da prateria e deve essere sollecitato nello spazio per dar sfogo alla propria potenza. Invece si trova sempre marcato da 3-4 difensori”.