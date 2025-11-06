Amerini: "Galloppa diventerà un grande allenatore, ma non era il momento di promuoverlo. Vanoli è ciò che serve a questa squadra"

L'ex centrocampista della Fiorentina Daniele Amerini, che ha giocato a Verona con Paolo Vanoli, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Da calciatore era un leader silenzioso, di quelli che non amavano mettersi in mostra ma davano l'esempio lavorando duramente e facendo la prestazione in campo. Da allenatore, venendo peraltro dalla scuola di Conte, si è dimostrato un sergente, mi aspetto che porti rigore e fermezza in un gruppo che ne ha bisogno. Alla Fiorentina serve un allenatore che dia una scossa, perché al momento è una squadra piatta e spenta”.

“Galloppa ora era un rischio”

Poi ha aggiunto: “Galloppa è un bravo allenatore, con una filosofia diversa da Pioli, ma metterlo sulla panchina della prima squadra in questo momento sarebbe stato un rischio troppo grande. Penso che Galloppa diventerà un allenatore di spessore, ma ad oggi non c'erano le condizioni per promuoverlo. La Fiorentina per caratteristiche è una squadra piatta, in mezzo ci sono tanti giocatori molto tecnici ma con delle facce impaurite, e questo si riversa poi su tutta la squadra. Sono sicuro che quando certi giocatori ritroveranno fiducia, potranno fare bene”.