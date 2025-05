Corriere dello Sport-Stadio: Gosens, De Gea, Fagioli e Dodo: ecco chi decide

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, si legge il titolo: “Tocca a voi” e sotto: “Gosens, De Gea, Fagioli e Dodo: ecco chi decide. La rincorsa all'Europa passa dalle prime firme”.

A pagina 16 si legge: “Fiorentina, la necessità dei leader. C'è bisogno di chi può mettersi la squadra sulle spalle e sostenere Palladino, anche nelle scelte”. A pagina 17, invece: “Viola in emergenza Kean” in apertura, “A Venezia con i cognomi delle mamme” per l'approfondimento nella spalla e “Zaniolo, la pazienza è finita: tornerà in Turchia” come notizia di taglio.