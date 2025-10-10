Verso Milan-Fiorentina, il retroscena di mercato: un giocatore dei rossoneri poteva essere viola

Si avvicina Milan-Fiorentina, gara che attende la squadra viola al termine della sosta per le nazionali, domenica sera a San Siro alle 20:45. E spunta un retroscena di mercato relativo proprio ai due club. Perché un giocatore rossonero… sarebbe potuto essere viola.

La Fiorentina era interessata in estate a un giocatore del Milan: ecco chi

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, David Odogu interessava anche alla Fiorentina e il club lo stava trattando. Il giovane tedesco classe 2006 era oggetto di contesa tra i club, ma alla fine ha scelto il Milan.