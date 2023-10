Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato a RAI GR Parlamento, citando anche la Fiorentina: “Vedo una volontà da parte delle proprietà straniere di investire nel nostro calcio. Juventus, Sassuolo, Bologna e Fiorentina stanno provando a fare in Italia ciò che all'estero è stato fatto vent'anni fa. Non c'è nulla da inventare, basta seguire l'esempio per riportare il calcio italiano dove merita".

E poi, sugli stadi: “Ben venga il processo di rinnovamento degli stadi, ma deve andare di pari passo con delle leggi apposite. Non ci devono essere ostacoli, altrimenti si farà sempre un'enorme fatica a raggiungere il punto. E poi basta con la ristrutturazione stile Mondiale ‘90, l’Italia ha bisogno di stadi nuovi”.