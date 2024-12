La Fiorentina ha sul tavolo tutte le opzioni (e i costi) per il rinforzo a centrocampo: tre le possibili soluzioni

La Fiorentina continua a riflettere sull'innesto a centrocampo, per un rinforzo che serve a Palladino fin da subito per rinfoltire e dare nuove soluzioni a un reparto in affanno dopo la vicenda Bove.

Continuano i sondaggi per Folorunsho del Napoli, ma con la società partenopea i contatti sono già avviati anche per la cessione di Biraghi. Il giocatore è duttile e in grado di ricoprire più ruoli e dal Napoli è valutato almeno una decina di milioni di euro.

Come scrive il Corriere Fiorentino sotto questo profilo la Fiorentina per il momento resta alla finestra, esattamente come nel caso del danese del Genoa Frendrup. In questo caso le pretese dei liguri sarebbero ancora più elevate, perché vicine ai 20 milioni di euro, una situazione pressoché simile a quella di Fazzini, mezzala classe 2003 per il quale l’Empoli chiede una cifra vicina ai 15 milioni.