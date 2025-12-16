Oltre al danno, anche la beffa: Fiorentina multata dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona
Sono ben 7 le società di Serie A multate per il comportamento dei propri tifosi durante le gare della 15esima giornata di campionato. Tra queste anche la Fiorentina.
La multa
Ammenda di 2mila euro ai viola per un petardo lanciato dai tifosi gigliati durante il match contro l'Hellas Verona. Tra le altre sanzioni anche due mila euro al Verona per aver ritardato la ripresa di due minuti.
La decisione
Ammenda di 2mila euro alla Fiorentina "per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
