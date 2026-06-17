UFFICIALE: nel nuovo staff del Bologna c'è una vecchia conoscenza della Fiorentina

Come ha cambiato la Fiorentina, ha cambiato anche il Bologna. Il club viola ha scelto Fabio Grosso per ripartire, mentre i rossoblù hanno salutato il doppio ex Vincenzo Italiano accogliendo Domenico Tedesco.

C'è un po' di viola nello staff rossoblù

La notizia era ufficiale già da qualche settimana, adesso il Bologna ha svelato lo staff ufficiale. Ed è stata confermata la presenza di Andrea Tarozzi come vice-allenatore. Lo era già stato, la scorsa stagione, alla Fiorentina con Pioli.

La conferma

Ecco gli uomini dello staff di Domenico Tedesco.

Andrea TAROZZI, vice allenatore;

Umberto TEDESCO, collaboratore tecnico;

Vladimir CEPZANOVIC, collaboratore tecnico;

Max URWANTSCHKY, collaboratore tecnico;

Leonardo SCIRPOLI, analista squadre avversarie;

Andrea SENTIMENTI, allenatore portieri;

Nicolò PRANDELLI, preparatore atletico;

Paolo AIELLO, preparatore atletico;

Alfonso LOBASCIO, match analyst;

Marco ONNIVELLO, match analyst.