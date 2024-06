"Non va rifatto solo l'attacco, il solo Mandragora rimane a centrocampo. Castrovilli? Non c'è nemmeno da pensarci"

Angelo Giorgetti, opinionista fiorentino de La Nazione, è intervenuto a Radio Bruno Toscana dove ha parlato del possibile mercato della Fiorentina: “La dirigenza della Fiorentina è chiamata a trovare idee originali dopo gli ultimi mercati di fallimenti. I giocatori veri hanno prezzi importanti e la tifoseria adesso tiene sott'occhio i dirigenti”.

Attacco e centrocampo da rifondare

“L'acquisto principale sarà la punta; la grande delusione, ammessa anche dalla Fiorentina. Dal 2022 non si è riusciti a sostituire Vlahovic. In ben due reparti si riparte da zero: anche a centrocampo, forse, resterà solo Mandragora. E in attacco il solo Beltran è certo di rimanere”.

Castrovilli?

“Un delitto sarebbe quello di perderlo a zero. Rimasi basito quando Italiano disse che non si ricordava perché non fosse stato inserito nella lista della Conference League”.