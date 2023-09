Il Galatasaray vince su un campo improponibile... e Torreira ci scherza su: "Hulk torna a casa contento" FOTO

La simpatia del centrocampista ex Fiorentina Lucas Torreira è nota anche in Turchia. L'uruguaiano si contraddistingue per la sua ironia anche dopo aver giocato su un campo semplicemente improponibile.

Ieri sera il Galatasaray ha conquistato una vittoria per 0-1 contro l'Istanbulspor, ma il colore verde del campo è rimasto in bella vista sulle maglie bianche degli ospiti. E non solo, anche sui calciatori stessi.

Torreira la prende con ironia e festeggia la vittoria: “Hulk torna a casa contento", scrive sui social.