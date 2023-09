E intanto Torreira torna in Champions League e lo fa da titolare

L'estate scorsa era stato lasciato andare dalla Fiorentina, qualcuno l'aveva perfino deriso commentando la scelta di andare a giocare in Turchia al Galatasaray: fatto sta che tra pochi minuti Lucas Torreira tornerà a giocare la Champions League e lo farà da titolare nel primo match del girone contro il Copenhagen. In coppia con lui ci sarà Demirbay, in un centrocampo a due in cui non è mai stato utilizzato da Italiano.