La Fiorentina mette i muscoli...o almeno ci prova. Ecco i mediani fisici sul taccuino di Paratici

La Fiorentina ha modificato profondamente il proprio centrocampo in questa sessione di mercato invernale: fuori Sohm e Nicolussi Caviglia, dentro Fabbian e Brescianini. Ma non è finita qui.

Mediano di rottura

Paratici e Goretti sono alla ricerca di un mediano fisico che possa garantire più attenzione alla fase difensiva. Troppo spesso la linea mediana viola viene superata fisicamente da quella avversaria, non riuscendo ad agire da diga per aiutare la difesa. Il mediano di rottura è sicuramente un tipo di giocatore che manca nella rosa viola e la squadra mercato viola ha già individuato i nomi per sopperire a questa mancanza.

I nomi sul taccuino

Diversi nomi sul taccuino di Paratici e Goretti. Per quanto riguarda l'Italia gli occhi sono puntati sul parmense Keita e su Karlstrom dell'Udinese. Per quanto riguarda il mercato straniero non sembra essere passato l'interesse per il vecchio pallino Mangala del Lione. Attenzione anche all'ennesima pista inglese di questo calcio mercato; il mediano del West Ham Magassa, un colpo che ricalcherebbe quelli già visti di Harrison e Solomon.