BALDANZosi alla meta. Il colpo che potrebbe dare una svolta alla politica e alle ambizioni della Fiorentina

Fabiano Parisi potrebbe non essere il solo giocatore dell'Empoli a vestire la maglia della Fiorentina nel corso di questa estate. Il club viola e quello azzurro stanno anche parlando di Tommaso Baldanzi e, in subordine, di Petar Stojanović.

Ma è ovviamente il talento toscano a catalizzare ogni attenzione, anche perché stiamo parlando di un giocatore che viene valutato una ventina di milioni di euro dal presidente dei ‘cugini’, Fabrizio Corsi.

Potrebbe essere questo davvero il colpo che certifica, in contemporanea, la svolta nella politica societaria e anche il rilancio delle ambizioni, avvenuti nel corso di un'estate in cui i gigliati, hanno venduto (bene) e hanno saputo prendere obiettivi con un grande futuro, ma anche dal presente luminoso (Parisi e Beltran su tutti).

Venti milioni dunque, che però non potranno essere, nel caso di un accordo, tutti e subito, ma la volontà sarebbe quella di metterci una parte fissa e dei bonus da aggiungere in futuro, tipologia di accordo già utilizzata in altre operazioni. Per il momento c'è la massima cautela, ma questa sarà una delle tracce che infiammerà quest'ultima parte del mercato.