Altro che Pellegrini e Ceballos, Ceccarini: "Ci pensa il Napoli per gennaio. Pioli a forte rischio, futuro legato al Lecce"

Nel suo lungo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini tocca il tema del rischio esonero di Pioli e cita anche due suggestioni di fine mercato viola, come Pellegrini e Ceballos.

‘Napoli, Pellegrini ma non solo’

“Tra i giocatori seguiti c’è ancora Lorenzo Pellegrini. Per il momento non ci sono stati segnali di rinnovo con la Roma e proprio per questo rimane una grande occasione. Il Napoli potrebbe fare subito un tentativo alla riapertura del mercato. Ma non è finita qua perché tra i profili presi in considerazione c’è anche Dani Ceballos, che al Real Madrid sta trovando poco spazio”.

‘Futuro di Pioli appeso al Lecce’

"E chiudiamo con la Fiorentina, che è ancora a caccia della sua prima vittoria in questo campionato. Il momento dei viola è molto difficile. 4 punti in 9 partite sono pochissimi per una squadra che era partita con tutte altre ambizioni, con l’obiettivo di migliorare il sesto posto della passata stagione.. Domani al Franchi arriverà il Lecce. Per la Fiorentina un vero e proprio scontro salvezza. La posizione di Pioli è estremamente delicata, a forte rischio, anche se la società non vorrebbe cambiare. Da questa partita potrebbe dipendere il suo futuro".