Francesco ‘Ciccio’ Graziani, ospite della trasmissione XXL di Sport Mediaset, ha inquadrato il momento della Fiorentina, questa sera impegnata in casa contro l'Inter:

“Kean adesso gioca libero mentalmente”

“Dopo un inizio un po’ difficile, Palladino ha cambiato assetto tattico, una mossa intelligente. La squadra ha risposto bene dal punto di vista tecnico con questo cambiamento e in più ha trovato in tanti calciatori maggiore serenità. Uno su tutti Kean. Lui ha trovato il sua habitat naturale perché è coccolato dal pubblico, dalla società; l’allenatore e i compagni si fidano di lui. Gioca libero mentalmente, senza nessuna preoccupazione e i risultati sono questi”.

“L'Inter è obbligata a vincere, la Fiorentina no”

“Non penso che la squadra di Inzaghi sottovaluterà questa partita, che è di alto livello. L’Inter deve approcciare bene la partita perché la Fiorentina, che è libera mentalmente da ogni risultato, lo farà. La squadra di Palladino sa di giocare contro una squadra che è più forte. L’Inter si trova lì perché si deve trovare lì, la Fiorentina no. Non sta lì per caso ma perché ha fatto delle partite straordinarie con sette risultati positivi consecutivi, però la può affrontare con più serenità mentre l’Inter è quasi obbligata a vincere. E questo potrebbe essere il suo limite”.