A Radio Sportiva Ciccio Graziani si è espresso sul momento della Fiorentina, reduce dalle tre sconfitte consecutive contro Inter, Como e Verona manifestando grande perplessità.

‘Gap di vantaggio ricucito da Roma e Bologna, e anche il Milan può sorpassare la Fiorentina’

“Le squadre dietro stanno migliorando e hanno ricucito il gap che avevano dalla Fiorentina come la Roma che è veramente in forma dopo un pessimo avvio oppure lo stesso Bologna che potrebbe sorpassare i viola così come il Milan che resta una squadra forte e di alto livello nonostante i problemi interni".

‘L’atteggiamento dei calciatori viola è preoccupante'

"Sono preoccupato perché le sconfitte sono arrivate in un modo orribile sia col Como che a Verona, sintomo di una difficoltà immane nell’atteggiamento. I giocatori entrano in campo molli e non sanno cosa fare in campo, non hanno grinta e convinzione. La Fiorentina sembra in vacanza ed il rischio di arrivare nono è alto e sarebbe un fallimento”.