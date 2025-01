La Gazzetta dello Sport: Il mercato flop della Fiorentina

Una pagina dedicata alla Fiorentina da La Gazzetta dello Sport.

Pagina 24

Il titolone che troviamo è: “Mercato flop”. Ovvero: “Gudmundsson, Colpani e Gosens La Fiorentina non può più attendere”. Sommario: “L'islandese è un caso, l'ex Monza non incide, il tedesco è in calo. Sono arrivati per fare la differenza, ora i riscatti non sono più certi”.

Folorunsho e Man

In taglio basso invece c'è: “Folorunsho dal 1' col Toro e piace Man”.