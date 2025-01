Soulè può ripartire sgommando altrove. E la Fiorentina...

Matias Soulè è stato uno degli acquisti più onerosi dell'ultimo mercato estivo. La Roma si è portata a casa un talento che però è rimasto praticamente fermo ai box.

Il giocatore ora può ripartire "sgommando" anche altrove rispetto alla Capitale. Dove? Secondo La Gazzetta dello Sport, le principali società che stimano l'attaccante esterno sono la Fiorentina e il Genoa. Un'altra squadra che segue da vicino l'argentino è il Betis di Siviglia.

Solo 22 minuti in campo in campionato con Ranieri sono davvero pochi considerato lo sforzo della proprietà per portarlo a Roma.