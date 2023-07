UFFICIALE: Un giocatore della Fiorentina Primavera va in prestito in Serie D

Un altro giovane viola saluta la Fiorentina in prestito. Stiamo parlando di Niccolò Nardi, classe 2004 protagonista con la Primavera di Alberto Aquilani, che nella prossima stagione indosserà la maglia del Livorno in Serie D. Per lui si tratta di un prestito annuale, un'occasione per dimostrare il proprio valore prima di tornare alla base.

Questo il comunicato ufficiale del Livorno: “L'Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il centrocampista Niccolò Nardi, classe 2004, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, dove nella scorsa stagione è stato protagonista con la Primavera che è arrivata fino alla finale Scudetto (26 presenze e 1 gol tra tutte le competizioni)”.