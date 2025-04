Otto mesi dopo il Parma-Fiorentina che aprì la stagione viola: una rosa profondamente rivisitata e un tempo che sembra lontanissimo

Il 17 agosto il Tardini di Parma ospitava la sfida tra i crociati e la Fiorentina, valevole per la prima giornata di questa Serie A. Domani, quasi otto mesi dopo, le due compagini sono pronte a sfidarsi nuovamente: ma quanto, esattamente, è cambiato da quella partita?

La Fiorentina si presentava ai nastri di partenza con una rudimentale versione del 3-4-2-1, diventato poi 3-5-2 nel corso della stagione, in una rivisitazione del modulo già usato da Palladino nella sua avventura di Monza. Palladino, che esordì sulla panchina viola con un 1-1: al gol di Man rispose il primo assente della lista di giocatori che hanno cambiato club nel corso dell'anno, ossia l'allora capitano Cristiano Biraghi su punizione. Dei restanti 10 titolari, poi, altri 3 giocatori hanno lasciato Firenze quest'anno: Amrabat, Martinez Quarta e Kouame. Se poi si va a vedere anche la panchina, allora si può notare che 4 dei 5 subentrati hanno poi cambiato squadra: Sottil, Kayode, Bianco e Ikonè oggi non vestono più la maglia viola. Chi non subentrò, invece, fu Infantino, che insieme a Fortini, Barak e Brekalo si aggiunge alla lista di assenti ‘forzati’ della sfida di domani.

Una rosa completamente diversa, ed un momento del campionato che ha un peso specifico diverso per entrambe le compagini: domani ci si aspetta anche qualcosa di più di un pareggio, per tenere vivo il sogno europeo.