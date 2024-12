Guai per il Bologna, Posch chiede il cambio per un problema muscolare. In dubbio per la Fiorentina?

Guai in arrivo per il Bologna di Vincenzo Italiano. Il club emiliano, impegnato nel match di Champions League contro il Benfica, deve fare i conti con l'infortunio rimediato da Stefan Posch.

Il difensore rossoblù si è infortunato nel finale di gara. Al minuto 88, a tempo quasi scaduto, Posch alza bandiera bianca. Il difensore emiliano si accascia al suolo toccandosi il polpaccio sinistro.

Italiano non può far altro che richiamarlo in panchina dopo l’intervento dello staff medico. Al suo posto entra in campo Corazza per le ultime battute finali. A questo punto Posch diventa un dubbio per la sfida di domenica fra Bologna e Fiorentina.