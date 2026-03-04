Una sfida cruciale che la Fiorentina osserverà da vicino: per lo scontro diretto con la Cremonese, il Lecce prova a recuperare alcuni infortunati

La prossima giornata di campionato potrebbe rappresentare uno snodo cruciale per la corsa salvezza della Fiorentina. Prima che i viola ospitino il Parma, domenica alle 15, a mezzogiorno e mezzo si giocherà infatti lo scontro diretto tra Lecce e Cremonese.

La situazione in casa Lecce

Lecce che è tornato in campo proprio oggi per preparare questa delicatissima sfida. All'allenamento erano assenti Camarda e Gaspar, mentre Berisha ha proseguito con il lavoro personalizzato. Possibile recupero per Gandelman, che ha lavorato parzialmente in gruppo.