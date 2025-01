Ikoné sfoglia la margherita e poi strappa tutti i petali: la Fiorentina lo tiene fuori. Un traccheggiamento che giova solo al suo portafogli

Così come per il turno scorso, anche stavolta Jonathan Ikoné è stato escluso dai convocati da Palladino: scelta in accordo con la società naturalmente, in cerca disperata di un acquirente per liberare uno slot e anche un bel po' di spazio a livello salariale. L'unico aspetto a beneficiare di questo stallo continuo, con il francese che continua a rifiutare qualsiasi destinazione, è infatti il suo conto in banca, perché la Fiorentina naturalmente continua a pagarlo e lo farà fino al termine del suo contratto: 30 giugno 2026. In campo però non è più una soluzione e poco lo sarà anche in caso eventuale di permanenza, con reintegro in rosa.