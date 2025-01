L'ultima settimana per piazzare Kouame e stavolta Empoli è più vicina mentre Fazzini... è il secondo scontro con la Lazio

L'Empoli è sempre convinto di puntare su Christian Kouame e l'ultima settimana di mercato che si apre domani ne avremo la conferma. Secondo La Nazione l'ivoriano è molto più convinto dalla soluzione azzurra che non dal Torino e il prestito secco potrebbe accontentare un po' tutti. Difficile invece che Fazzini faccia il percorso inverso anche perché il centrocampista ha da tempo dato l'ok alla Lazio: finora però anche per i biancocelesti è mancata l'offerta giusta all'Empoli.