Ceccarini: "Il Napoli pensa ancora a Pongracic per la difesa, ma la Fiorentina alza un muro e non apre alla cessione"

Nel suo articolo per tuttomercatoweb.com, il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato anche dell'interesse del Napoli per Marin Pongracic, centrale della Fiorentina arrivato dal Lecce appena qualche mese fa. Queste le sue parole:

“La linea del Napoli resta chiara: o arriva un profilo di livello assoluto oppure l’investimento sull’attaccante verrà rimandato all’estate. Per quanto riguarda la difesa, il Napoli è ancora alla ricerca dell’opzione giusta. La scelta di Danilo di tornare in Brasile per motivi personali ha cambiato uno scenario praticamente scritto e ora Manna sta valutando le possibili alternative. Una di queste sarebbe Pongracic ma la Fiorentina non ha minimamente aperto ad una cessione”.