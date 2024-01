Ngonge e la scelta del Napoli: "Sarà più facile giocare qui. Sono in un grande club"

Durante il mercato è stato anche obiettivo della Fiorentina, ma l'ex Verona Cyril Ngonge ha scelto di accasarsi al Napoli. Gli azzurri hanno speso circa 20 milioni di euro per assicurarsi l'esterno belga, partito dalla panchina contro la Lazio.

“Qui sarà più facile”

Ngonge ha spiegato la sua scelta a DAZN: “Beh, per me giocare qui sarà sicuramente più facile. Adesso mi trovo in un grande club, pieno di giocatori forti. Mazzarri mi ha chiesto di mantenere la calma e di continuare a giocare come so fare”.