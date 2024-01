Ngonge subito pronto all'uso, Mazzarri: "Potrei usarlo già domani, ha un buon livello di preparazione"

Si è molto discusso dell'opportunità di procacciare calciatori subito pronti a gennaio e il Napoli, soffiando Ngonge alla Fiorentina, ci è riuscito stando alle parole in conferenza stampa di Mazzarri:

"Ci ho parlato, è disponibile e penso sia in un buon grado di preparazione. Potrebbe essere impiegato, sarò io a capire se è il caso, perché è arrivato in un gruppo. Vedrò: sarà più difficile vederlo che no".